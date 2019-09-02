Войти
Зеленский раздал поручения Кабмину, Раде и силовикам
правительство
Зеленский раздал поручения Кабмину, Раде и силовикам
Данилюк начал рабочий визит в Польшу
визит
Данилюк начал рабочий визит в Польшу
Парубий подписал новый Избирательный кодекс
законы
Парубий подписал новый Избирательный кодекс

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

дипломатия
RSS

В Украине новая посол Великобритании

115
В Украине новая посол Великобритании

Сегодня, 2 сентября, новая посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Украине Мелинда Симмонс вручила копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Елене Зеркаль. Об этом сообщает в Twitter посольство Британии в Украине.

«Великобритания настроена расширять и диверсифицировать программы технической помощи Украине с особым упором на развитие регионов, страдающих от российской агрессии», — подчеркнула Симмонс во время вручения копий верительных грамот.

Читайте также: За 5 лет ЕС помог Украине больше, чем за всю историю, - Могерини

Британская дипломат подтвердила неизменную позицию правительства Великобритании по политической и практической поддержке Украины, прежде всего в вопросе урегулирования ситуации в Донбассе, вызванной российской агрессией.

Симмонс была назначена чрезвычайным и полномочным послом Великобритании в Киеве (Украина) в апреле 2019 года.

В МИД Британии дипломат работает с 2013 года.

Читайте также: Зеленский провел кадровые изменения в Антимонопольном комитете

До 2016 года Симмонс служила на должности заместителя главы департамента, который занимался проблемами вооруженных конфликтов.

С 2016-го до 2018 года — директор по реализации правительственных средств при Министерстве иностранных дел и Содружества.

В 2018-2019 гг. — Симмонс прошла полный курс изучения украинского языка при министерстве иностранных дел.

посол, Британия, Мелинда Симмонс
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 2 сентября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Алексей Хмельницкий
Алексей Хмельницкий
глава Киевского областного теротделения АМКУ

И снова корпорация «Укрбуд», или Грабить киевлян имеют право только...

Корпорация «Укрбуд» строит жилье, а параллельно создает компании по содержанию этих домов, для которых устанавливает тарифы без согласования с соответствующими органами власти.
Александр Баунов
Александр Баунов
главный редактор carnegie.ru

Почему Макрон так тепло принимал Путина во Франции

Возвращение России в Большую семерку невозможно, но невозможно и решение многих важных для семерки проблем без нее. Доверительный контакт с российским руководством, возможность незримо представлять Россию на ее собраниях – важный дипломатический актив, который Франция не хотела бы упустить.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Рост ВВП: есть ли повод для оптимизма?

Госстат опубликовал данные, которые позволяют дать предварительные оценки развитию экономики Украины за II квартал и I полугодие 2019 года. Реальный ВВП Украины во II квартале 2019 по сравнению с I кварталом вырос на 1,6%. А, если сравнивать со II кварталом прошлого года, вырос на 4,6%. Этот рекордный с 2016 года показатель привел к ряду положительных оценок. Предлагаю разобраться, действительно ли ситуация в украинской экономике дает серьезный повод для оптимизма.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016