Пристайко раскрыл детали встречи советников «нормандской четверки»

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что во время встречи в «нормандском формате» на уровне политических советников в Берлине обсуждали исполнение конкретных договоренностей, которые откроют путь к встрече на высшем уровне. Об этом сообщает Укринформ.
Среди конкретных вещей, которых нужно достичь, дипломат назвал Станицу Луганскую, по разведению в которой и еще в двух других местах лидеры договорились еще в 2016 году.
«Надеюсь, что достигнутые договоренности, которые мы собираемся выполнить, все, будут имплементированы в ближайшее время и мы сможем открыть путь к встрече на высшем уровне. Есть определенный успех, на основе результатов которого мы собираемся базировать следующую встречу лидеров», — сказал Пристайко.
Дата встречи лидеров «нормандского формата», по словам министра, будет решена после того, как политические советники представят результаты переговоров каждый в своей стране. На взгляд Пристайко, дополнительные подготовительные встречи, в частности, на уровне глав МИД, не нужны.
В то же время, он сообщил, что во время переговоров речь не шла об обмене заложниками и пленными, о миротворческой миссии на Донбассе, о «дорожней карте» выполнения Минских договоренностей, которую было договорено разработать во время последнего саммита осенью 2016 года.
Ранее сообщалось, что 2 сентября в Берлине состоится встреча дипломатических советников Украины, Германии, Франции и России относительно организации саммита в «нормандском формате». От РФ в берлинской встрече будет участвовать помощник президента России Владислав Сурков.
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