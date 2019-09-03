Вышинский не намерен участвовать в обмене

Главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, которого апелляционный суд Киева освободил из-под стражи, заявил, что не намерен участвовать в обмене заключенными между Россией и Украиной. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

По словам Вышинского, он не намерен участвовать в обмене, так как не признает свою вину.

«Обмен — это юридическая процедура, она касается в первую очередь тех, кто уже осужден, кто признал свою вину. Но я не осужден, я свою вину не признаю. Самое главное, что в ходе этой процедуры непонятно будет дальше, какой у меня юридический статус, кто я», — сообщил Вышинский.

Напомним, ранее сообщалось, что Кирилл Вышинский согласился на обмен между Украиной и Российской Федерацией. В генпрокуратуре тогда заявляли, что Вышинский подписал соответствующий документ.