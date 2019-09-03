Путин дал задний ход обмену пленными и выдвинул новые условия, - Умеров

Российский президент Владимир Путин сорвал обмен пленными между Украиной и Россией, выдвинув новое условие. Об этом на пресс-конференции заявил замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров.
По его словам, большинство политзаключенных понимают ситуацию, в которой они оказались.
«Подавляющее большинство из них правильно оценивает ситуацию и осознает, что обменный процесс находится не в наших руках, а в руках Владимира Путина», — отметил Умеров.
Умеров подчеркнул, что Путин «довел ситуацию до точки кипения».
«И доведя ситуацию до такой серьезной верхней точки, он дал задний ход, поставив новое условие — освободить свидетеля по Боингу. Это очень серьезная провокация, это очередное преступление, которое Путин совершил», — добавил замглавы Меджлиса.
Напомним, ранее российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что между Россией и Украиной идут переговоры об обмене заключенными, однако для освобождения заключенных еще предстоит оформить документы.
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