Путин дал задний ход обмену пленными и выдвинул новые условия, - Умеров

Российский президент Владимир Путин сорвал обмен пленными между Украиной и Россией, выдвинув новое условие. Об этом на пресс-конференции заявил замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров.

По его словам, большинство политзаключенных понимают ситуацию, в которой они оказались.

«Подавляющее большинство из них правильно оценивает ситуацию и осознает, что обменный процесс находится не в наших руках, а в руках Владимира Путина», — отметил Умеров.

Умеров подчеркнул, что Путин «довел ситуацию до точки кипения».

«И доведя ситуацию до такой серьезной верхней точки, он дал задний ход, поставив новое условие — освободить свидетеля по Боингу. Это очень серьезная провокация, это очередное преступление, которое Путин совершил», — добавил замглавы Меджлиса.

Напомним, ранее российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что между Россией и Украиной идут переговоры об обмене заключенными, однако для освобождения заключенных еще предстоит оформить документы.