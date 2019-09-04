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Зеленский наложил вето на закон о принудительной кастрации педофилов

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Зеленский наложил вето на закон о принудительной кастрации педофилов

Президент Украины Владимир Зеленский не стал подписывать принятый предыдущим составом Верховной Рады законопроект, который предусматривает введение принудительной химической кастрации педофилов и создание открытого реестра лиц, осужденных за преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Информация о возвращении документа в парламент Зеленским без его подписи обнародована на официальном сайте Рады в среду.

«Возвращено с предложениями президента», — сказано на сайте парламента, что означает наложение вето на законопроект со стороны главы государства.

Законопроект о принудительной химической кастрации педофилов Верховная Рада в своем предыдущем составе одобрила 11 июля. 19 июля на тот момент председатель парламента Андрей Парубий подписал его, после чего законопроект был направлен на подпись Владимиру Зеленскому.

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Документ предполагает внесение соответствующего дополнения в Уголовный кодекс, в частности, наказание в виде «принудительного введения осужденному антиандрогенных препаратов, состоящих из химических веществ, имеющих целью уменьшить либидо и сексуальную активность». При этом указано, что такое наказание не будет применяться к лицам, «совершившим преступления в возрасте до 18 лет, и к лицам старше 65 лет». Согласно инициативе, за осужденными по статье о педофилии после освобождения должен быть установлен пожизненный надзор, а максимальный срок заключения для таких преступников увеличивается с 12 до 15 лет.

Владимир Зеленский, педофилия
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