Зеленский наложил вето на закон о принудительной кастрации педофилов

Президент Украины Владимир Зеленский не стал подписывать принятый предыдущим составом Верховной Рады законопроект, который предусматривает введение принудительной химической кастрации педофилов и создание открытого реестра лиц, осужденных за преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Информация о возвращении документа в парламент Зеленским без его подписи обнародована на официальном сайте Рады в среду.
«Возвращено с предложениями президента», — сказано на сайте парламента, что означает наложение вето на законопроект со стороны главы государства.
Законопроект о принудительной химической кастрации педофилов Верховная Рада в своем предыдущем составе одобрила 11 июля. 19 июля на тот момент председатель парламента Андрей Парубий подписал его, после чего законопроект был направлен на подпись Владимиру Зеленскому.
Документ предполагает внесение соответствующего дополнения в Уголовный кодекс, в частности, наказание в виде «принудительного введения осужденному антиандрогенных препаратов, состоящих из химических веществ, имеющих целью уменьшить либидо и сексуальную активность». При этом указано, что такое наказание не будет применяться к лицам, «совершившим преступления в возрасте до 18 лет, и к лицам старше 65 лет». Согласно инициативе, за осужденными по статье о педофилии после освобождения должен быть установлен пожизненный надзор, а максимальный срок заключения для таких преступников увеличивается с 12 до 15 лет.
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