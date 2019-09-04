Банкиры ждут, что НБУ в сентябре снизит учетную ставку

Национальный банк Украины (НБУ) может снизить учетную ставку в сентябре, минимум, на 0,5 процентных пункта (п.п.) — до 16,5% годовых, считают опрошенные агентством «Интерфакс-Украина» банкиры.

«Мы ожидаем дальнейшее снижение учетной ставки на 0,5-1 п.п., так как видим постепенное ослабление фундаментального инфляционного давления и снижение макроэкономических рисков», — сказал аналитик инвестиционного бизнеса УкрСиббанка Михаил Харчук.

По его словам, несмотря на ускорение годовой инфляции в июле до 9,1% с 9% по итогам июня, соответствующая динамика, главным образом, была продиктована эффектом базы, а также ситуативными факторами, находящимися вне монетарной политики центробанка, что подтверждает показатель базовой инфляции, который остался неизменным по итогам июля — на уровне 7,4% г/г. Утверждение нового правительства, ожидания активизации реформ и возобновления сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) будут способствовать улучшению инфляционных ожиданий, полагает эксперт.

При этом Харчук добавил, что инфляционные риски сохраняются, в том числе связанные с непривычно стабильным в начале осени курсом гривни, однако реальная учетная ставка (текущая учетная ставка за вычетом ожидаемой инфляции через 12 месяцев), даже в случае решительного ослабления монетарной политики, остается достаточно высокой для абсорбции влияния этих факторов.

Председатель правления Айбокс Банка Галина Хейло также полагает, что НБУ снизит учетную ставку в текущем месяце на 0,5-1 п.п.

«НБУ в сентябре может снизить учетную ставку на 0,5-1 п.п. Это обусловлено задачами, которые перед собой ставит новое правительство. Премьер-министр Алексей Гончарук заявил о существенном снижении ставок по кредитам уже в следующем году, а для этого необходимо снижение учетной ставки. О необходимости снижения учетной ставки также заявляли в Минфине и других финансовых институциях. Исходя из задач правительства, на мой взгляд, НБУ придется пересмотреть прогноз по учетной ставке и ускорить динамику ее снижения», — сказала банкир.

Начальник отдела по работе с инвесторами банка «Кредит Днепр» Андрей Приходько полагает, что правление НБУ по итогам заседания по вопросам монетарной политики 5 сентября примет решение о снижение учетной ставки на 0,5% п.п.

«Снижение учетной ставки в сентябре на 0,5 п.п. вполне вероятно, учитывая положительные тенденции на валютном рынке. Кроме того, Минфин уже перевыполнил годовой план по гривневым заимствованиям и имеет достаточный запас накопленных средств для предстоящих расчетов по госдолгу осенью, поэтому острой необходимости в привлечении средств через ОВГЗ сейчас нет и, соответственно, нет стимула поддерживать ставки на текущем, все еще достаточно высоком, уровне», — сказал эксперт.

В числе факторов, препятствующих дальнейшему снижению учетной ставки, он назвал неблагоприятную конъюнктуру на мировом рынке в связи со снижением цены на железную руду и металлы, и все еще высокие темпы инфляции, которые, по-прежнему, далеки от целевых ориентиров НБУ. При этом Приходько отметил, что после отмены обязательной продажи валюты экспортерами значение учетной ставки как инструмента регулирования финансового рынка усилилось: при низких гривневых ставках экспортерам может быть более выгодно привлекать гривневые кредиты для финансирования операционной деятельности, чем заводить валюту в страну, что может привести к дисбалансам на валютном рынке.

Начальник аналитического отдела Альфа-Банка Украина Алексей Блинов также прогнозирует снижение учетной ставки на 0,5 п.п.

«Наиболее вероятным является снижение учетной ставки на этой неделе на 50 базисных пунктов до 16,5% годовых. С одной стороны, ситуация благополучна для дальнейшего снижения ставки, в ином случае монетарная политика будет еще больше ужесточаться без видимых на то причин (ведь при сохранении номинальной ставки неизменной реальная ставка все равно возрастает из-за ожидаемого замедления инфляции в следующем году). С другой стороны, фактическая инфляция сейчас устойчиво превышает прогнозную траекторию Национального банка Украины, что поддерживает его консервативную позицию по снижению ставки. Так, наши предварительные оценки указывают на сохранение инфляции около отметки 9% в августе, что заметно выше прогноза центробанка на сентябрь (7,7%) и тем более на декабрь этого года (6,3%)», — сказал он.

По его оценке, влияние укрепления гривни на инфляцию нелинейно и может быть даже обратным, так как повышение покупательной способности национальной валюты стимулирует спрос. Сохранение в Украине мощной динамики потребительского спроса также сдерживает смягчение инфляционной траектории.

Старший аналитик Райффайзен Банка Аваль Михаил Ребрик придерживается аналогичной точки зрения :"В сентябре мы ожидаем продолжения цикла снижения учетной ставки на 0,5 п п.«.

По его оценке, снижение учетной ставки может быть обусловлено такими факторами, как ожидаемое возобновление дезинфляционного тренда и снижение политической неопределенности в результате формирования монобольшинства в парламенте, утверждения композиции правительства, а также формирования новым правительством амбициозного плана структурных реформ.

Эксперты полагают, что к концу текущего года НБУ может снизить учетную ставку до 15,5% годовых.

«При прочих равных условиях следует ожидать сохранения курса на медленное снижение ставки с шагом 50 б.п. в этом году. В 2019 году предстоит еще два заседания правления НБУ по учетной ставке — 24 октября и 12 декабря. Соответственно, наиболее вероятным представляется выход учетной ставки на отметку 15,5% в конце 2019 года. По нашим оценкам, это будет соответствовать реальной ставке около 9% годовых, что означает сохранение очень жесткой монетарной политики», — сказал Блинов.

Ребрик придерживается аналогичной точки зрения: «Большинство аналитиков сомневается в реалистичности снижения потребительской инфляции до 6,3% г/г в декабре 2019 года. Поэтому мы не ожидаем агрессивного снижения ключевой ставки. Учетная ставка может снизиться до 15,5% к концу текущего года».

Как сообщалось, Нацбанк Украины в июле снизил учетную ставку до 17% годовых с уровня 17,5% годовых, на котором он удерживал ее с конца апреля.

Согласно прогнозу НБУ, учетная ставка снизится до 8% в четвертом квартале 2021 года при условии устойчивого снижения инфляции до целевого уровня 5%.