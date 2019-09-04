Три заместителя Маркаровой сохранили свои должности

Кабинет министров Украины переназначил Юрия Гелетия, Юрия Джигиря и Василия Шкуракова заместителями министра финансов.

Согласно распоряжениям правительства №№ 735 — 737 от 4 сентября, они были уволены с данных должностей, так как работали в предыдущем составе правительства, и сразу же назначены на них вновь.

Как сообщалось, 29 августа Верховная Рада по представлению премьера назначила министром финансов Украины Оксану Маркарову, которая занимала этот пост и в предыдущем правительстве.