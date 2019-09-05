Американские сенаторы проводят встречи в Киеве

Прибывшие с визитом в Украину американские сенаторы Рон Джонсон и Крис Мерфи в Киеве проведут ряд встреч с представителями украинской власти, а также уже встретились с генпрокурором Русланом Рябошапкой, сообщает посольство США в Украине.
«Мы рады приветствовать сенатора Рона Джонсона из Висконсина и сенатора Криса Мерфи из Коннектикута в Киеве, где они будут иметь встречи с украинскими чиновниками по крепкому партнерству Украины и США», — говорится в обнародованном в четверг утром в аккаунте посольства в соцсети Твиттер сообщении.
В диппредставительстве США добавили, что визит сенаторов начался со встречи с украинским генпрокурором, «во время которой он поделился своими взглядами касательно антикоррупционных реформы в Украине».
Также в посольстве опубликовали фотографию со встречи Джонсона и Мерфи с Рябошапкой, на которой вместе с ними запечатлен бывший заместитель генерального прокурора Украины Виталий Касько (2014-16гг).
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