Правительство уволило всю верхушку Минагрополитики

Кабинет Министров уволил сразу четырех заместителей министра аграрной политики и продовольствия Украины.

Об этом говорится в соответствующих распоряжениях, опубликованных на правительственном портале.

Так, согласно распоряжению Кабмина, уволена с должности заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам европейской интеграции Ольга Трофимцева.

Также с должности заместителя министра уволены: Виктор Шеремета, Владимир Топчий и Елена Ковалева.

Напомним, ранее стало известно, что Министерство экономического развития и торговли и Министерство аграрной политики и продовольствия объединятся в единое ведомство для ускорения реализации ключевых реформ в стране.