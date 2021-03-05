Минэкономики прогнозирует в этом году хороший урожай зерновых

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины прогнозирует урожай зерновых и зернобобовых культур в 2021 году на уровне 75,1 млн тонн, что на 14,6% выше показателей 2020 года, сообщил заместитель министра экономики Тарас Высоцкий на странице в Facebook.

По его данным, урожай масличных культур составит 19,1 млн тонн, что на 3,2% больше, чем в прошлом году.

Кроме того, Минэкономики ожидает рост урожая пшеницы на 17,5% по сравнению с минувшим годом — до 29,5 млн тонн, подсолнечника — на 3,6%, до 13,5 млн тонн, ячменя — на 17,9%, до 9,2 млн тонн, сои — на 10,7%, до 3,1 млн тонн.

Урожай рапса в 2,6 млн тонн прогнозируется на уровне 2020 года.