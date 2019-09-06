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Смолий рассказал, что может удешевить кредиты в Украине

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Смолий рассказал, что может удешевить кредиты в Украине

Чтобы удешевить кредиты для бизнеса, а также ипотечные кредиты, в Украине необходима имплементация законов о защите прав кредиторов и проведение судебной реформы.

Об этом рассказал журналистам глава Национального банка Украины Яков Смолий 5 сентября.

Кроме того, по словам Смолия, для снижения кредитных ставок необходимы также качественные реестры и соответствующий доступ специальных регистраторов для внесения в них изменений.

«В комплексе это даст возможность снизить стоимость ресурсов для кредитования субъектов хозяйствования и ипотечного кредитования», — отметил глава Нацбанка.

Он добавил также, что «по стоимости ресурсов это абсолютно реальные цифры».

«Если мы задекларировали учетную ставку на уровне 8% и (добавить — ред.) маржу, которую закладывают банки, снизив существующие риски до 3-4%, то чисто математически можно получить 12%. Но само снижение учетной ставки является необходимым условием, однако недостаточным, чтобы стоимость ресурса для кредитования была на таком уровне», — сказал глава НБУ.

Глава центробанка подчеркнул, что в комплексе имплементация законов о защите прав кредиторов, проведение судебной реформы и качественные реестры позволят снизить стоимость ресурсов для кредитования бизнеса и ипотечного кредитования.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский поручил до 1 октября в рамках улучшения бизнес-климата создать условия для снижения коммерческими банками кредитных ставок и доступности кредитования бизнеса и ипотечного кредитования.

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Ответственными за это назначены премьер-министр Алексей Гончарук, министр финансов Оксана Маркарова, и глава НБУ Яков Смолий.

5 сентября Нацбанк снизил учетную ставку до 16,5% годовых.

кредитование, Яков Смолий
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