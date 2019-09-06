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В Киеве мужчина открыл стрельбу в троллейбусе

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В Киеве мужчина открыл стрельбу в троллейбусе

Столичные правоохранители разыскивают злоумышленника, стрелявшего в пассажиров троллейбуса, в результате чего пострадали два человека.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

«В результате конфликта в общественном транспорте пострадали два человека, которых с огнестрельными ранениями госпитализировали в больницу», — сообщили в полиции.

Конфликт со стрельбой в общественном транспорте произошел на улице Федорова. «На месте происшествия правоохранители установили, что между двумя пассажирами в троллейбусе возникла ссора, которая переросла в потасовку. Во время инцидента один из мужчин достал из рюкзака пистолет и выстрелил в сторону оппонента», — сообщили в ведомстве.

Затем, на остановке, мужчина вышел из салона, но в конфликт вмешался другой пассажир, который догнал правонарушителя.

«Во время выяснения отношений на остановке правонарушитель совершил еще три выстрела в мужчину, который заступался за пострадавшего. После этого злоумышленник скрылся», — уточнили в полиции.

Отмечается, что были госпитализированы двое мужчин, 28-ми лет и 43-х лет, нынче им оказывают медицинскую помощь. По информации врачей, жизни пострадавших ничего не грозит. Степень тяжести полученных телесных повреждений будет установлена позже.

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Очевидцы предоставили полицейским приметы правонарушителя: был одет в куртку песочного цвета, джинсы и при себе имел черный рюкзак.

Столичная полиция также обнародовала фото человека, которого разыскивают.

Киев, стрельба, троллейбус
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