Касько официально назначен первым замом Генерального прокурора

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ о назначении Виталия Касько первым заместителем Генерального прокурора.

«Руководствуясь статьей 9 Закона Украины» О прокуратуре «, Генеральный прокурор Руслан Рябошапка 5 сентября 2019 подписал приказ о назначении Виталия Касько первым заместителем Генерального прокурора», — отмечается в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры

Напомним, что 4 сентября СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщали, что генпрокурор Рябошапка намерен назначить Каська первым заместителем генпрокурора.

В 2014 году Касько был назначен заместителем Генерального прокурора Украины. Касько написал заявление об отставке 15 февраля 2016, через три дня после открытия уголовного производства против него, которое впоследствии было закрыто.