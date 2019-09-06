Касько официально назначен первым замом Генерального прокурора

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ о назначении Виталия Касько первым заместителем Генерального прокурора.
«Руководствуясь статьей 9 Закона Украины» О прокуратуре «, Генеральный прокурор Руслан Рябошапка 5 сентября 2019 подписал приказ о назначении Виталия Касько первым заместителем Генерального прокурора», — отмечается в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры
Напомним, что 4 сентября СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщали, что генпрокурор Рябошапка намерен назначить Каська первым заместителем генпрокурора.
В 2014 году Касько был назначен заместителем Генерального прокурора Украины. Касько написал заявление об отставке 15 февраля 2016, через три дня после открытия уголовного производства против него, которое впоследствии было закрыто.
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