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В Киеве увольняют всех кондукторов

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В Киеве увольняют всех кондукторов

КП «Киевпастранс» сокращает должности кондукторов в связи с переходом на автоматизированную систему оплаты проезда, которая заработает с 1 ноября, в итоге почти 1100 человек начиная с этого дня лишатся работы.

Об этом сообщили в пресс-службе КП «Киевпастранс» в ответ на информационный запрос издания КиевВласть.

Как отметили на предприятии, приказ о сокращении всех должностей контролеров-кассиров (кондукторов — ред.) датирован 15 августа 2019 года. Согласно документу, должности контролеров-кассиров в фактическом количестве 1088 человек (по штатному расписанию, должно было быть 1767 человек) сокращаются с 1 ноября 2019 года.

В КП заверили, что о сокращении кондукторов предупредили в установленном законодательством порядке и при увольнении им должны выплатить выходное пособие.

Также в КП отмечают, что не все работающие сейчас на должностях кондукторов покинут предприятие, Им, якобы, предлагают другие вакантные должности КП, в частности, контролеров, утверждают в «Киевпастрансе».

Стоит отметить, что постепенное сокращение должностей кондукторов происходило по меньшей мере последние три года. Так, по состоянию на начало 2017 года по факту в «Киевпастрансе» работало 1257 кондукторов (по штату 1873 единиц), на начало 2018 года — 1123 (по штату 1847 единиц), а на 1 июля текущего года — уже 1088 (по штату 1767 единиц).

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Напомним, что 30 октября 2019 года в Киеве завершается опытная эксплуатация электронного билета и общественный транспорт столицы полностью переходит на автоматизированную систему оплаты проезда.

С 1 ноября 2019 года оплатить проезд в муниципальном общественном транспорте можно будет только по безналу — с помощью Единого электронного билета, карточки киевлянина или карточки метро.

Киев, Киевпастранс
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