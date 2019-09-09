Рябошапка уже готов оставить на работе большинство военных прокуроров

После ликвидации военной прокуратуры генпрокурор Руслан Рябошапка видит необходимость в подразделении, которое бы осуществляло процессуальное руководство по расследованию военных преступлений.
Об этом он сказал в интервью изданию «РБК-Украина».
«Закон, предусматривающий ликвидацию, будет рассматриваться парламентом на следующей неделе. Будет определен порядок передачи производств, кто что должен делать, кто за что отвечает и в какие сроки», — рассказал Рябошапка.
По его словам, сотрудники военных прокуратур пройдут переаттестацию.
«Это не означает, что все люди в военной прокуратуре — негодяи, это абсолютно не так, но часть из них должна будет оставить свои должности, это будет происходить через процедуру переаттестации. и те, кто будет соответствовать критериям профессионализма и доброчестности, мне кажется, там большинство таких людей, останутся работать в прокуратуре, если захотят — именно по направлению военных преступлений», — отметил Рябошапка.
«И мы видим необходимость в подразделении, которое бы осуществляло процессуальное руководство в преступлениях против порядка несения военной службы», — добавил он.
На уточняющий вопрос означает ли это, что после ликвидации военной прокуратуры будет... создана военная прокуратура, генпрокурор ответил:
«Нет. Это не означает, что эти люди будут расследовать военные преступления в Житомире или Львове. Это должно быть связано с обеспечением работы в районе ООС».
«Есть еще интересная идея создать департамент, который бы координировал процессуальное руководство по расследованию военных преступлений, преступлений против человечности и т.д., который бы собирал, документировал, фиксировал все материалы, связанные с событиями на востоке и с оккупацией Крыма, коммуницировал с международными органами уголовной юстиции», — заявил Рябошапка.
Напомним, президент Владимир Зеленский внес неотложный проект закона № 1032, который предусматривает реформу органов прокуратуры и в частности ликвидацию военной прокуратуры.
2 сентября генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил главного военного прокурора Анатолия Матиоса.
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