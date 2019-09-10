Рада отменяет лицензии для телеком-операторов

Верховная Рада Украины приняла за основу в первом чтении законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о сокращении перечня видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию» (№ 1050).

Законопроект поддержали 338 народных депутатов на заседании во вторник при необходимых 226 голосов, передает «Интерфакс-Украина».

«Чтобы начать деятельность на рынке, оператору необходимо будет лишь уведомить профильного регулятора о начале такой деятельности. Сейчас процедура иная — они сообщают, и регулятор предоставляет разрешения. Законопроект также реализует положения Соглашения об ассоциации с ЕС в части отмены регуляторных барьеров доступа на рынок телекоммуникационных услуг», — отметил один из инициаторов законопроекта, народный депутат от партии «Слуга народа» Александр Кубраков, представляя документ в парламенте.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, обнародованной на сайте Рады, ожидается, что его принятие уменьшит административное давление на субъектов хозяйствования и упростит ведение бизнеса путем устранения лишних ограничений в сфере телекоммуникаций.