Зеленский пообещал, что не будет закрывать никакие телеканалы

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что выступает за свободу слова, а в его полномочия не входит «закрытие телеканалов».
«Я очень уважаю каждый канал, и канал News One. Я никогда не закрывал в своей жизни ни одного канала. Я лично за свободу слова, и вы это прекрасно знаете. Я никогда в своей жизни не буду закрывать никакие каналы, не имею права, не имею полномочий», — сказал он во вторник во время поездки в Ривненскую область, отвечая на вопрос журналиста телеканала News One, передает Интерфакс-Украина.
Напомним, что ранее Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания решил обратиться в суд с просьбой аннулировать лицензии телеканала NewsOne (ООО «Новости 24 часа»).
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