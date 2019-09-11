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Uber увольняет сотни сотрудников на фоне рекордных убытков

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Uber увольняет сотни сотрудников на фоне рекордных убытков

Компания Uber Advanced Technologies уволила 435 сотрудников по всему миру на фоне рекордных убытков во втором квартале 2019 года. Об этом во вторник сообщил портал TechCrunch.

По его информации, сокращения затронули 265 сотрудников из проектно-технического отдела и 170 сотрудников из отдела разработки. Около 85% из них проживают в США, 10% — в Азиатско-Тихоокеанском регионе, остальные — в Европе, Африке и на Ближнем Востоке. Число уволенных составляет 8% от всех работников соответствующих подразделений.

Это уже второй случай массовых сокращений в Uber за последние полтора месяца: в конце июля лишились работы 400 человек — это примерно треть сотрудников маркетингового управления компании.

Увольнения происходят на фоне колоссальных убытков Uber во втором квартале 2019 года: они составили $5,2 млрд. За аналогичный период 2018 года компания потеряла $878 млн. По оценке газеты The Wall Street Journal, столь масштабные убытки обусловлены тем, что Uber выделила $3,9 млрд на компенсацию расходов, связанных с процедурой первичного размещения акций (IPO), которую она провела в начале мая на бирже Нью-Йорка.

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Uber — онлайн-сервис автоперевозок, позволяющий с помощью приложения на мобильном телефоне воспользоваться услугами водителей частных автомашин. Компания со штаб-квартирой в Сан-Франциско была основана предпринимателями Трэвисом Калаником и Гарретом Кэмпом в 2009 году. Сейчас Uber действует более чем в 500 городах почти в 80 странах.

Uber
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