Индекс Dow Jones близок к повторению исторического рекорда

Промышленный индекс Доу Джонса вырос по итогам пятой торговой сессии подряд. Во вторник, 10 сентября, индикатор показал прирост в 0,28%. Индекс вырос до отметки 26909,43 пункта. До повторения исторического рекорда закрытия в 27359,16 пункта, который был установлен индексом в июле 2019 года, Dow Jones Industrial Average остается 1,6%.

Dow Jones вырос во вторник на фоне снижения индекса технологической биржи NASDAQ, который потерял 0,04%. Эксперты связывают это с желанием инвесторов переключиться с акций технологических компаний, которые испытывают регулярное давление из-за торговой войны США и Китая, на компании других секторов.

Ситуация на биржах в последние два дня подтвердила, что торги по ходу текущей недели скорее всего будут сдержанными. Инвесторы снизили активность и ждут решений крупнейших центробанков по процентным ставкам.

Ожидается, что на заседании в четверг Европейский центральный банк понизит ключевую ставку, которая и без того имеет отрицательное значение. Сейчас она составляет −0,4%. Предполагается также, что ЕЦБ возобновит программу количественного смягчения и введет многоуровневую систему ставок по депозитам. Последняя будет касаться только депозитов с отрицательными ставками, что ослабит негативное влияние на прибыльность банковского сектора.

Понижения ставки ждут и от американского Федрезерва. Решение об этом будет принято по итогам заседания Федерального комитета США по операциям на открытом рынке, которое пройдет на следующей неделе. Наблюдатели сходятся во мнении, что снижение составит 0,25 процентного пункта.

Торги в среду, 11 сентября, стартовали в Азии ростом. В частности, дорожают акции поставщиков Apple в регионе — инвесторы проявили интерес к этим бумагам после того, как накануне производитель представил три новые модели iPhone.

Японский поставщик компонентов Murata Manufacturing вырос на 1,5%, Sharp подскочил на 4,98%, южнокорейский LG Display вырос на 1,75%. Гонконгские котировки AAC Technologies также выросли на 1,92%, а Largan Precision на Тайване прибавил 2,78%.

К середине торгов японский индекс Nikkei 225 прибавил 0,86%, китайский Shanghai Composite не изменился по сравнению с уровнем закрытия предыдущего дня, в Гонконге индекс Hang Seng вырос на 1,35%, южнокорейский Kospi — на 0,7%.