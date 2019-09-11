Аэропорт «Киев» снова начинает принимать и отправлять самолеты

В Международном аэропорту «Киев» им. И. Сикорского завершен ремонт взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта на своей странице в Facebook.

Отмечается, что с 9 утра 12 сентября аэропорт начнет принимать пассажиров и самолеты.

«Наконец все, что запланировали, реализовали, все работы выполнены, последние доработки», — говорится в сообщении.

Напомним, что международный аэропорт «Киев» закрыт на ремонт взлетно-посадочной полосы с 2 по 12 сентября.

В этот период рейсы авиакомпаний, базирующихся в этом столичном аэропорту, обслуживаются в «Борисполе».