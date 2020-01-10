Войти
Столтенберг сделал заявление о присутствии НАТО в Черном море и Украине
позиция
Столтенберг сделал заявление о присутствии НАТО в Черном море и Украине
Трамп анонсировал подписание торговой сделки с Китаем
дружба народов
Трамп анонсировал подписание торговой сделки с Китаем
Гончарук назвал достижения своего правительства за 2019 год
официально
Гончарук назвал достижения своего правительства за 2019 год

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

авиация
RSS

Украинцы второй день не могут вылететь из Италии из-за долгов лоукостера

946
Украинцы второй день не могут вылететь из Италии из-за долгов лоукостера

Пассажиры итальянской авиакомпании Ernest Airlines из Украины уже двое суток не могут вылететь из Италии в Киев в связзи с долгами авиакомпании перед аэропортом «Киев» им. Игоря Сикорского.
Об этом заявил юрист-консультант Консультативного миссии Европейского Союза в Украине (EUAM Ukraine) Владимир Беленький, передают Українські Новини.

«Наши граждане — 160 пассажиров — не могут уже двое суток вылететь из Италии домой... По информации, которую озвучила хендлинговая компания в аэропорту Неаполя, Международный аэропорт „Киев“ им. Игоря Сикорского не принимает самолет из-за долгов...», — написал он.

Читайте также: Бородянский анонсировал запуск бесплатной онлайн-платформы для изучения украинского языка

Источники в аэропорту подтвердили задолженность авиакомпании по обслуживанию воздушных судов перед аэропортом.

Как отмечает Беленький, сначала был отменен рейс Ernest Airlines из Одессы и других городов в Рим, людям предложили вылететь другим рейсом Неаполь-Киев, однако пассажиры не могут вылететь и из Неаполя.

«Рейс должен был улететь 9 января в 15:00, потом в 17:00, потом в 21:00... В итоге людей развернули возле гейта, сказали забирать чемоданы, рейс отменен. Долго решали с расселением, и кто за это будет платить... Сегодня 10 января рейс должен был вылететь в 9:00, все снова дошли до гейтов и опять рейс отменили. Когда будет вылет непонятно. Люди отказываются уходить от гейта», — пояснил он.

В то же время, международный аэропорт «Львов» в Facebook также сообщил об отмене двух и задержке четырех рейсов Ernest Airlines.

Читайте также: Нет причин не доверять данным о возможном попадании ракеты в украинский самолет, -НАТО

«Рейсы EG298/EG297 Львов-Венеция-Львов отменен. Пассажирам будет сообщено о отмены и перебронирования билетов. Рейс EG223 Милан (Бергамо)-Львов задерживается с вылетом из Милана до 15:00 (планово — 7:00)», — говорится в сообщении.

Кроме того, время вылета рейса EG278 из Львова в Неаполь переносится с 9:20 на 17:40 Соответственно, обратный рейс EG277 задерживается с вылетом из Неаполя до 20:30 (по плану — в 12:45).

Рейс EG224 Львов-Милан (Бергамо) задерживается вылетом из Львова в 23:20 (планово 20:40).

 

Италия, авиарейсы, аэропорт Киев
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 10 января 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Александр Деркач
Александр Деркач
совладелец холдинга «Молочный альянс»

Чем закончится история с ОВГЗ

Ситуация с бюджетом и внешними долгами понятна. Её надо разруливать. Но нам, людям, занятым в экономике, инвестирующим в нее большие деньги, важно понимание правил игры. И еще уверенность, что Нацбанк, Минфин, Минэкономики, как экономические стейкхолдеры, это одна команда. Которая собираясь вместе попить чаю, верно и всесторонне оценивают ситуацию и буквально просчитывают последствия принимаемых ими решений.
Антон Поляков
Антон Поляков
Народный депутат Украины

Коли та як новітні технології допоможуть зберегти державні кошти

Ще аж з 2014 року фіскальні служби та правоохоронці стали усе частіше говорити про те, що велика частина соціальної допомоги надходить громадянам, які не мають на неї права. Причиною цього є як шахрайство з боку отримувачів допомоги, так і численні помилки державних службовців, які безпосередньо відповідають за її призначення. Нажаль, Кабмін чомусь і досі не запровадив ефективний механізм контролю над соціальними виплатами. Хоча це могло б покласти край корупції у соціальних відомствах та припинити нецільове витрачання бюджетних коштів.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Как экономике Украины не попасть в идеальный шторм

Необходима проактивная экономическая политика, включающая вмешательство «сверху» и сфокусированность на экспорте. Экспортный рост необходим, такая модель в послевоенной истории приводила к успеху страны догоняющего развития. Начиная с экспорта сырья, перенаправляя часть ренты от экспорта сырья в технологический инновационный сектор в рамках промполитики, нужно постепенно перейти к высокотехнологичному экспорту.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016