Украинцы второй день не могут вылететь из Италии из-за долгов лоукостера

Пассажиры итальянской авиакомпании Ernest Airlines из Украины уже двое суток не могут вылететь из Италии в Киев в связзи с долгами авиакомпании перед аэропортом «Киев» им. Игоря Сикорского.
Об этом заявил юрист-консультант Консультативного миссии Европейского Союза в Украине (EUAM Ukraine) Владимир Беленький, передают Українські Новини.
«Наши граждане — 160 пассажиров — не могут уже двое суток вылететь из Италии домой... По информации, которую озвучила хендлинговая компания в аэропорту Неаполя, Международный аэропорт „Киев“ им. Игоря Сикорского не принимает самолет из-за долгов...», — написал он.
Источники в аэропорту подтвердили задолженность авиакомпании по обслуживанию воздушных судов перед аэропортом.
Как отмечает Беленький, сначала был отменен рейс Ernest Airlines из Одессы и других городов в Рим, людям предложили вылететь другим рейсом Неаполь-Киев, однако пассажиры не могут вылететь и из Неаполя.
«Рейс должен был улететь 9 января в 15:00, потом в 17:00, потом в 21:00... В итоге людей развернули возле гейта, сказали забирать чемоданы, рейс отменен. Долго решали с расселением, и кто за это будет платить... Сегодня 10 января рейс должен был вылететь в 9:00, все снова дошли до гейтов и опять рейс отменили. Когда будет вылет непонятно. Люди отказываются уходить от гейта», — пояснил он.
В то же время, международный аэропорт «Львов» в Facebook также сообщил об отмене двух и задержке четырех рейсов Ernest Airlines.
«Рейсы EG298/EG297 Львов-Венеция-Львов отменен. Пассажирам будет сообщено о отмены и перебронирования билетов. Рейс EG223 Милан (Бергамо)-Львов задерживается с вылетом из Милана до 15:00 (планово — 7:00)», — говорится в сообщении.
Кроме того, время вылета рейса EG278 из Львова в Неаполь переносится с 9:20 на 17:40 Соответственно, обратный рейс EG277 задерживается с вылетом из Неаполя до 20:30 (по плану — в 12:45).
Рейс EG224 Львов-Милан (Бергамо) задерживается вылетом из Львова в 23:20 (планово 20:40).
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