ЕЦБ снова снизил ставку и перезапустил программу количественного смягчения

Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании в четверг снизил ставку по депозитам на 0,1 п. п., до минус 0,5% годовых, в полном соответствии с консенсус-прогнозом опрошенных Bloomberg экономистов (такого шага снижения ждали 40 аналитиков из 60). Одновременно с этим регулятор объявил о запуске новой программы количественного смягчения.
ЕЦБ опустил депозитную ставку до минус 0,4% в марте 2016 года, и с тех пор уровень ставок не менял. Базовую ставку по кредитам и по маржинальным кредитам европейский регулятор оставил без изменений — на нулевом уровне и на уровне 0,25% соответственно.
Совет директоров ЕЦБ ожидает, что эти ставки останутся на нынешнем или более низком уровне до тех пор, пока регулятор не удостоверится, что инфляция устойчиво приближается к таргетируемому уровню около 2%, говорится в сообщении банка.
Также ЕЦБ объявил о возобновлении программы количественного смягчения в виде покупок активов на сумму €20 млрд в месяц с 1 ноября 2019 года. Действие программы продлится столько, сколько необходимо для усиления адаптивного влияния его процентных ставок, и завершится незадолго до начала цикла повышения ставок ЕЦБ, говорится в релизе.
Отрицательную процентную ставку по депозитам ЕЦБ ввел в июне 2014 года, до этого она в течение двух лет была нулевой. Это значит, что европейские банки, вместо того чтобы получать премию за хранение своих избыточных резервов в ЕЦБ, стали за это хранение платить. Европейский регулятор пошел на этот шаг из-за того, что инфляция в еврозоне долгое время оставалась значительно ниже целевого для него уровня — «ниже, но близко к 2%». Однако это не помогло: цель ЕЦБ по инфляции не достигалась с 2013 года.
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