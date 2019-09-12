В Deutsche Bank предрекают финансовый крах еврозоны

Снижение Европейским центральным банком (ЕЦБ) ставки по депозитам до минус 0,5% является тяжелым бременем для финансово-кредитных организаций и их клиентов. Об этом заявил гендиректор Deutsche Bank Кристиан Севинг.
«В долгосрочной перспективе отрицательные ставки приводят к краху финансовой системы», — передает его слова Bloomberg.
В Deutsche Bank отметили, что ставка до минус 0,5% может принести им убытки в сотни миллионов евро только в этом году. Аналогичная участь ждет и другие финансовые организации.
По данным рейтингового агентства Scope Ratings, на фоне такой политики ЕЦБ европейские банки в общей сложности потеряли 23 миллиарда евро с 2014 года.
Накануне Совет управляющих ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%. На этой отметке показатель находится с марта 2016 года. Ставка по депозитам при этом понижена до минус 0,5% с минус 0,4%, а маржинальная ставка осталась на отметке 0,25%.
Регулятор ожидает, что ставки ЕЦБ останутся на их текущих или более низких уровнях по крайней мере до тех пор, пока прогноз по инфляции не приблизится к отметке, близкой к 2%, в рамках прогнозного периода.
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