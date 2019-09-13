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В Гарварде назвали лауреатов Шнобелевской премии

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В Гарвардском университете в США состоялась 29-я ежегодная церемония вручения Шнобелевских премий, которую также называют Антинобелевской премией, сообщается на сайте мероприятия. Награды получили десять новых лауреатов в научных областях.

Приз в области медицины достался итальянцу Сильвано Галлусу, установившему, что пицца может помочь организму справиться с некоторыми болезнями, но только если она была приготовлена и съедена в Италии.

Группа ученых из Сингапура, Китая, Австралии, Польши, США и Болгарии получила премию за то, что смогла доказать, что намагниченные мертвые тараканы ведут себя точно так же, как и их намагниченные живые собратья.

Шнобелевская премия в области химии в этом году ушла группе японских ученых, которые измерили объем слюны, вырабатываемый в сутки нормальным пятилетним ребенком.

Приз в области инженерии достался иранскому ученому, который изобрел устройство для смены детских подгузников.

Шнобелевскую премию мира в этом году проучила команда ученых из Великобритании, Саудовской Аравии, Сингапура и США — они попытались измерить уровень удовольствия человека от чесания.

Награду в области экономики получили ученые из Турции, Нидерландов и Германии — они определили, в какой стране местные бумажные деньги лучше всего переносят опасные бактерии.

В психологии премия досталась немецкому ученому, который выяснил, что пишущая ручка во рту вызывает улыбку и делает человека счастливее — а потом обнаружил, что это не так.

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Шнобелевские премии вручаются с 1991 года журналом «Анналы невероятных исследований» (Annals of Improbable Research) за «достижения, которые заставляют сначала засмеяться, а потом — задуматься».

наука, Шнобелевская премия
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