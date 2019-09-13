В Гарварде назвали лауреатов Шнобелевской премии

В Гарвардском университете в США состоялась 29-я ежегодная церемония вручения Шнобелевских премий, которую также называют Антинобелевской премией, сообщается на сайте мероприятия. Награды получили десять новых лауреатов в научных областях.
Приз в области медицины достался итальянцу Сильвано Галлусу, установившему, что пицца может помочь организму справиться с некоторыми болезнями, но только если она была приготовлена и съедена в Италии.
Группа ученых из Сингапура, Китая, Австралии, Польши, США и Болгарии получила премию за то, что смогла доказать, что намагниченные мертвые тараканы ведут себя точно так же, как и их намагниченные живые собратья.
Шнобелевская премия в области химии в этом году ушла группе японских ученых, которые измерили объем слюны, вырабатываемый в сутки нормальным пятилетним ребенком.
Приз в области инженерии достался иранскому ученому, который изобрел устройство для смены детских подгузников.
Шнобелевскую премию мира в этом году проучила команда ученых из Великобритании, Саудовской Аравии, Сингапура и США — они попытались измерить уровень удовольствия человека от чесания.
Награду в области экономики получили ученые из Турции, Нидерландов и Германии — они определили, в какой стране местные бумажные деньги лучше всего переносят опасные бактерии.
В психологии премия досталась немецкому ученому, который выяснил, что пишущая ручка во рту вызывает улыбку и делает человека счастливее — а потом обнаружил, что это не так.
Шнобелевские премии вручаются с 1991 года журналом «Анналы невероятных исследований» (Annals of Improbable Research) за «достижения, которые заставляют сначала засмеяться, а потом — задуматься».
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016