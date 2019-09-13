Британцы запаслись шампанским на случай «жесткого» Brexit

Французские производители шампанского нарастили поставки своей продукции в Великобританию, чтобы удовлетворить спрос как минимум на год и избежать нехватки напитка на Рождество, если страна покинет ЕС 31 октября без сделки (вариант «жесткого» Brexit). Об этом сообщает SkyNews со ссылкой на производителей игристого напитка.
По их словам, с какими бы трудностями ни столкнулась Великобритания при «жестком» выходе из ЕС, проблем с шампанским у нее не будет.
Великобритания является крупнейшим импортером шампанского с долей 17%, опережая Соединенные Штаты. В 2018 году Великобритания импортировала 26,8 млн бутылок этого напитка.
Торговая организация производителей шампанского CIVC не смогла уточнить, сколько дополнительных бутылок было отправлено в Великобританию, но ее представитель Тибо Ле Мэйу заявил: «Производители и дома поставили в Великобритании столько продукции, чтобы закрыть все потребности при возможном закрытии границы, если это произойдет».
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