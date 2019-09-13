В Германии видят основания для «нормандского» саммита уже в ближайшие недели

Германия и Франция прилагают много усилий, чтобы сдвинуть Минский процесс, и развитие событий дает основания для созыва в ближайшие недели саммита в «нормандском формате».

Об этом в четверг в Берлине заявил государственный министр ведомства канцлера Германии Генрик Гоппенштедт, выступая на торжественном приеме по случаю 28-й годовщины Независимости Украины, сообщает Укринформ.

Он подтвердил поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и указал на высокую интенсивность дружеских контактов между двумя государствами, которыми с немецкой стороны занимается непосредственно Ангела Меркель. Вместе с французским президентом Эммануэлем Макроном они прилагают много усилий, чтобы сдвинуть Минский процесс и достичь мира на востоке Украины.

Сейчас, отметил представитель ведомства канцлера, появились основания для надежды, в частности, обмен политическими заложниками (среди которых Гоппенштедт назвал Олега Сенцова и Романа Сущенко), возвращение моряков. Такое развитие событий дает шансы для созыва в ближайшие недели саммита в «нормандском формате», который, как надеются в Берлине, позволит вернуть жизнь на Донбассе в нормальное русло и откроет возможность людям вернуться в свои дома.

«Меркель была и остается решительным критиком незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией, создавшей территориальный конфликт», — напомнил представитель ведомства канцлера ФРГ.

Также он подчеркнул, что у украинского общества высокие ожидания от новой власти как по поводу реформ, так и освобождения Донбасса. И это справедливо, считает Гоппенштедт. Он заверил, что в Берлине разделяют эти ожидания и готовы и в дальнейшем поддерживать Украину, поскольку хотят оставаться ее надежным партнером.

В торжественном приеме по случаю 28-й годовщины Независимости Украины приняли участие представители федерального правительства, МИД, Бундестага, культурных и научных кругов обеих стран, украинской диаспоры в ФРГ, а также раненые украинские военные, которые проходят лечение в госпитале бундесвера в Берлине.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время совместной с президентом Финляндии пресс-конференции заявил, что конкретная дата встречи лидеров стран «нормандского формата» пока не определена, но Украина настаивает на проведении такой встречи еще в сентябре.