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Украина импортирует все больше свинины

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Украина импортирует все больше свинины

Украинские предприятия в январе-августе 2019 года импортировали 16,33 тыс. тонн свежего, охлажденного и мороженого мяса свиней, что на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации свиноводов Украины.

«Хотя совокупные объемы импорта свинины все еще превышают прошлогодние (16,33 тыс. тонн против 15,71 тыс. тонн за январь-август 2018 года), это отклонение сократилось до 4%», — говорится в сообщении.

Согласно сообщению пресс-службы, в августе 2019 года Украина импортировала на 11% больше свинины, чем в июле.

Оживление импортной активности частично связано с повышением закупочных цен на свинину в последний месяц лета.

«И в Украине, и в странах ЕС цены на свинину в течение августа имели восходящую динамику. Однако в странах Евросоюза средняя августовская цена закупки свинины выросла на 2,2-2,4% против июльской отметки, тогда как в Украине этот показатель прибавил почти 5%», — сказано в сообщении.

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Главными поставщиками свинины в Украину в 2019 году стали Польша (47,9% всей импортируемой продукции) и Германия (20%).

«Эксперты отмечают, что в рамках соглашения о свободной торговле между Украиной и ЕС, до конца года в пределах квот может поступить еще 5,5 тыс. тонн свинины из ЕС», — отмечается в сообщении.

импорт, свинина
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