Лондонская фондовая биржа отклонила предложение о слиянии с биржей Гонконга

Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange Group, LSEG) направила уведомление в адрес Гонконгской фондовой биржи (Hong Kong Exchanges and Clearing Limited, HKEX) с отказом от предложения о слиянии. Об этом сообщается на сайте Лондонской фондовой биржи.

«Совет директоров Лондонской фондовой биржи, а также финансовые и юридические советники расценивают предложение Гонконгской фондовой биржи о приобретении акционерного капитала LSEG как предварительное, нежелательное и весьма условное. Сегодня LSEG направила письмо в адрес HKEX, в котором разъясняет причины отказа», — сказано в сообщении.

Отмечается, что решение об отказе было принято единогласно. Из-за сомнений в изложенной HKEX стратегии и способах осуществления сделки совет директоров LSEG не видит перспектив обсуждения слияния в будущем.

Оператор Гонконгской биржи выступил 11 сентября с предложением к руководству Лондонской биржи об объединении этих площадок, предложив за сделку $36,6 млрд. В 2012 году оператор HKEX приобрел Лондонскую биржу металлов (LME) за $2,1 млрд.