Лондонская фондовая биржа пережила рекордное с 2008 года падение

Индекс Лондонской фондовой биржи опустился за неделю на 13% на фоне все более тревожной ситуации с распространением в мире нового коронавируса и вызванных им угроз для глобальной экономики.

По подсчетам агентства Press Association, это стало самым большим недельным падением индекса со времен финансового кризиса 2008 года.

С понедельника совокупная стоимость британских компаний, бумаги которых торгуются на Лондонской фондовой бирже, уменьшилась на £200 млрд ($260 млрд). За одну только пятницу они потеряли в цене £58 млрд ($75,5 млрд).