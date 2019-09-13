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У Зеленского хотят вернуть в Киеве райсоветы и ликвидировать часть коммунальных предприятий

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У Зеленского хотят вернуть в Киеве райсоветы и ликвидировать часть коммунальных предприятий

Руководитель комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики (фракция «Слуга народа»), бывший генеральный директор телеканала «1+1» Александр Ткаченко считает, что в Киеве необходимо возобновить работу районных советов и ликвидировать часть коммунальных предприятий.

«Власть в Киеве сможет работать эффективно только в условиях развитой децентрализации и предоставления киевлянам реальных полномочий самоуправления. Речь идет о возобновлении работы районных советов и исполкомов», — написал Ткаченко на своей странице в Фейсбуке в пятницу.

Он считает целесообразной ликвидацию некоторых коммунальных предприятий, функции которых будут осуществлять частные подрядчики, что позволит оказывать качественные услуги для горожан, оптимизирует расходы и ликвидирует коррупционные риски.

По мнению нардепа, в подчинении столичной власти должны остаться только стратегически важные предприятия, занимающиеся энерго- и теплоснабжением, отвечающие за безопасность киевлян, стратегические транспортные перевозки, общее развитие города и др.

Среди других актуальных вопросов для столицы Ткаченко назвал решение проблем транспортной инфраструктуры, безопасности киевлян, вывоза и переработки мусора, очистки Днепра, хаотических застроек.

«Перезагрузка власти в Киеве должна состояться так, чтобы, наконец-то, голос каждого киевлянина был услышан, а в системе исчезла возможность для чиновников работать на себя, а не на людей. Это — принципиальная позиция президента и моя лично. (...) Внеочередные выборы актуальны — перезагрузка власти должна состояться в этом году», — подытожил нардеп.

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Как сообщалось, 12 сентября городской голова Киева Виталий Кличко объявил о консультациях с руководством депутатских фракций и групп Киевского городского совета по поводу досрочного прекращения полномочий Киевсовета 8-го созыва, консультации состоятся 17 сентября.

4 сентября Кабинет министров Украины на заседании принял решение об увольнении мэра Киева Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации.

Киев, Александр Ткаченко
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Пятница, 13 сентября 2019
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