Глава ОБСЕ поддерживает план Штайнмайера

Глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак заявил о поддержке так называемого «плана Штайнмайера». Об этом он сказал в ходе выступления на форуме «Ялтинская европейская стратегия», передает корреспондент РБК-Украина.
По словам главы ОБСЕ, формула Штайнмайера является дорожной картой для реализации минских соглашений.
«У нас есть принцип, как читать Минск — это план Штайнмайера, и я считаю, что это хорошая почва (для выполнения минских договоренностей, — ред.)», — отметил он.
«Раньше мы видели, как стороны (Украина и РФ,- ред.) просто переводят стрелки друг на друга (в вопросе мирного урегулирования, -ред.), но сейчас ситуация поменялась. Раньше российская сторона говорила, что она хочет мира, но не имеет партнера в Украине. Теперь у них есть партнер, и мы увидели первые результаты: обмен пленными, прогресс вокруг моста в Станице Луганской и т. д.», — добавил Лайчак.
Кроме того, глава МИД Словакии подчеркнул необходимость восстановления территориальной целостности Украины.
«Украина сейчас является жертвой агрессии — нужно вернуть мир и восстановить ее территориальную целостность», — отметил он.
В частности, «формула Штайнмайера» предусматривала порядок, при котором Верховная рада сначала принимает закон о проведении выборов на территории ОРДЛО, затем проводятся выборы на этой территории, после чего ОБСЕ делает вывод о том, соответствовали ли проведенные выборы европейским стандартам.
Напомним, в конце августа заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что возвращение к плану Штайнмайера по урегулированию ситуации на Донбассе станет движением назад для Украины. Замглавы МИД подчеркивала, этот план ни к чему не приводит.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016