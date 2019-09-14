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Глава ОБСЕ поддерживает план Штайнмайера

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Глава ОБСЕ поддерживает план Штайнмайера

Глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак заявил о поддержке так называемого «плана Штайнмайера». Об этом он сказал в ходе выступления на форуме «Ялтинская европейская стратегия», передает корреспондент РБК-Украина.

По словам главы ОБСЕ, формула Штайнмайера является дорожной картой для реализации минских соглашений.

«У нас есть принцип, как читать Минск — это план Штайнмайера, и я считаю, что это хорошая почва (для выполнения минских договоренностей, — ред.)», — отметил он.

«Раньше мы видели, как стороны (Украина и РФ,- ред.) просто переводят стрелки друг на друга (в вопросе мирного урегулирования, -ред.), но сейчас ситуация поменялась. Раньше российская сторона говорила, что она хочет мира, но не имеет партнера в Украине. Теперь у них есть партнер, и мы увидели первые результаты: обмен пленными, прогресс вокруг моста в Станице Луганской и т. д.», — добавил Лайчак.

Кроме того, глава МИД Словакии подчеркнул необходимость восстановления территориальной целостности Украины.

«Украина сейчас является жертвой агрессии — нужно вернуть мир и восстановить ее территориальную целостность», — отметил он.

В частности, «формула Штайнмайера» предусматривала порядок, при котором Верховная рада сначала принимает закон о проведении выборов на территории ОРДЛО, затем проводятся выборы на этой территории, после чего ОБСЕ делает вывод о том, соответствовали ли проведенные выборы европейским стандартам.

Напомним, в конце августа заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что возвращение к плану Штайнмайера по урегулированию ситуации на Донбассе станет движением назад для Украины. Замглавы МИД подчеркивала, этот план ни к чему не приводит.

ОБСЕ, Франк-Вальтер Штайнмайер, Мирослав Лайчак
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