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В рамках декоммунизации уже переименовали около тысячи городов

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В рамках декоммунизации уже переименовали около тысячи городов

Почти тысячу городов и 52 тысячи улиц переименовали в Украине в рамках декоммунизации, сообщил в понедельник глава Института национальной памяти Владимир Вятрович.

«Декоммунизация стала реформой, по которой произошло крупнейшее в стране общественное обсуждение. Мы решали и решили сами, как по-новому назвать или вернуть древние имена 52 тысячам улиц, 989 городам, 26 районам, а кроме того — скверам, горам, рекам», — написал Вятрович на своей странице в Facebook в понедельник.

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Напомним, что с мая 2015 года в Украине действует закон «об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.

Владимир Вятрович, декоммунизация
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