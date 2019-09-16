Украина получила от РФ компенсацию за «грязную» нефть

АО «Укртранснафта» получило 3,5 млн евро от российского ПАО «Транснефть» за попадание в украинский участок нефтепровода «Дружба» загрязненной нефти.
Об этом сообщает пресс-служба Укртранснафты в Facebook.
«С мая по сентябрь АО „Укртранснафта“ получило 3,5 млн евро от ПАО „Транснефть“ за резервирование мощностей нефтетранспортной системы в связи с попаданием в украинский участок нефтепровода „Дружба“ нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений», — говорится в сообщении.
Эта сумма не окончательная, поскольку «Транснефть» продолжает резервировать мощности Укртранснафты.
Как пояснили в Укртранснафте, размер платежей определяется в рамках действующих договорных отношений и зависит от остатка объемов некачественной российской нефти в нефтетранспортной системе Украины по состоянию на первое число каждого месяца, под которые российская нефтетранспортная компания резервирует мощности Укртранснафты.
«Сейчас Укртранснафта постепенно наверстывает недопрокачанные объемы, вызванные приостановлением работы нефтепровода „Дружба“ в апреле-мае. В августе Укртранснафта обеспечила транзит даже больших объемов нефти, чем планировалось в начале месяца, нарастив объемы транспортировки нефти в ЕС по сравнению с июлем 2019 года на 33,5%», — сообщили в компании.
Как сообщалось, из-за попадания хлороганичних соединений в нефтепровод «Дружба» российскую нефть отказались принимать в Словакии и Венгрии, в которые транспортирует нефть Укртранснафта. В связи с этим компания была вынуждена приостановить транзит с 25 апреля по 11 мая 2019 года, а также с 17 по 21 мая 2019 года. Остановка транспортировки нефти в страны ЕС не повлияла на объемы транзита российской нефти в апреле, но существенно сказалась на объемах мая.
Укртранснафта ежедневно проверяет качество нефти, поступающей из России, совместно с международной сюрвейерской компанией SGS, и не фиксировала повторных случаев поступления загрязненной нефти в украинский участок нефтепровода «Дружба».
АО «Укртранснафта» — оператор системы магистральных нефтепроводов Украины, общая протяженность которых составляет 4,767 тыс. км. Компания входит в состав дивизиона «Нафта» Группы «Нафтогаз».
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