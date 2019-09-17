Марин Ле Пен не исключает своего участия в следующих президентских выборах

Лидер французской правой партии «Национальное объедение» Марин Ле Пен не исключила, что может участвовать в президентских выборах во Франции в 2022 году.
«Наш лагерь выберет того, кто лучше всех сможет объединить как можно больше сил для того, чтобы выиграть президентские выборы. Я вижу, что многие ищут волшебного кандидата, пока я его не видела. Но, возможно, он появится», — сказала Ле Пен в эфире телеканала BFMTV.
«Однако во всяком случае я говорю французам: «Если никто не появится, я всегда здесь, чтобы защитить их интересы», — добавила она.
По ее мнению, на выборах в 2022 году будут бороться два видения — глобалистов и националистов.
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