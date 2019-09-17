Сервис для онлайн-знакомств Tinder снял собственный сериал. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По информации агентства, съемки стали первым шагом компании к созданию собственного видеоконтента. Источник агентства отметил, что сериал с апокалиптической сюжетной линией развивается на фоне истории отношений, однако это никак не связано напрямую с основной деятельностью Tinder.

Отмечается, что съемки проходили в конце августа в Мехико. О том, когда состоится презентация сериала, не сообщается.