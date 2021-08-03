Стала известна дата премьеры сериала Amazon по «Властелину колец»

Премьера сериала по мотивам «Властелина колеца» от Amazon Studios намечена на 2 сентября 2022 года. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании.

«Я не могу выразить в полной мере, насколько мы все взволнованы приглашением наших зрителей со всего мира в новое и эпическое путешествие по Средиземноморью! Наши талантливые продюсеры, актеры, творческие группы и команда неустанно трудились в Новой Зеландии, чтобы воплотить в жизнь это невыразимое и впечатляющее видение», — приводятся в заявлении слова главы кинокомпании Дженнифер Солк.

Сообщается, что новые серии будут публиковаться каждую неделю на стриминговой платформе Amazon Prime Video, доступной зрителям из более чем 240 стран.