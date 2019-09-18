На территории школы в Тернополе нашли более сотни артиллерийских снарядов

В г.Тернополь на территории общеобразовательной школы №18 во время проведения земляных работ были обнаружены 104 боеприпаса времен Второй мировой войны, вследствие чего руководство заведения приняло решение о временном прекращении учебного процесса.
Как сообщает в среду управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Тернопольской области, первые 8 артиллерийских снарядов калибром 76 мм были найдены во вторник. При этом уже в среду утром во время поиска и изъятия найденных накануне боеприпасов пиротехники обнаружили еще 96 взрывоопасных предметов.
На месте происшествия работают специалисты группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения Управления ГСЧС Украины в Тернопольской области. Работы по поиску и изъятию опасных находок продолжаются.
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