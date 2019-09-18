Кабмин уволил Вятровича с должности главы Института нацпамяти

Владимира Вятровича уволили с должности председателя Украинского института национальной памяти. Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook.

«Я завершил каденцию на посту Председателя Украинского института национальной памяти. Это были наполненные пять с половиной лет», — написал он.

Вятрович занимал эту должность с 2014 года.

Напомним, что в проекте государственного бюджета на 2020 год на Институт нацпамяти предусмотрено выделение 130 миллионов гривен. Это гораздо больше, чем в 2019 году и более, чем в два раза превосходит расходы государства на эту структуру в 2018-м году.