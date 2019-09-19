Кличко уже и сам согласен на досрочные выборы

Городской голова Киева Виталий Кличко обратился в парламент относительно роспуска Киевсовета, который вновь не собрал кворум для сессии, и назначения досрочных выборов в столице.
«Сегодня мы видим, что в зале нет кворума. То есть работать готовы не все. Поэтому я обращаюсь в парламент относительно роспуска Киевсовета VIII созыва и назначения досрочных выборов в Киеве!» — заявил Кличко в четверг после того, как Киевсовет не собрал кворум для проведения очередной сессии, сообщила пресс-служба мэра.
Отметим, что ранее группа народных депутатов от «Слуги народа» 13 сентября зарегистрировала в парламенте законопроект № 2143 о внесении изменений в закон «О столице Украины — городе-герое Киеве», который, в частности, предусматривает проведение внеочередных выборов киевского городского головы и депутатов Киевского городского совета (8 декабря 2019 года). Этот документ уже включен в повестку дня сессии парламента.
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