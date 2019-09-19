Суд отпустил Ефремова из-под домашнего ареста

Старобельский районный суд Луганской области сменил меру пресечения экс-главе парламентской фракции Партии регионов Александру Ефремову с домашнего ареста на личные обязательства сроком на два месяца, сообщил адвокат Александр Мельников.

«Защита в очередной раз ходатайствовала перед судом об отмене меры пресечения как таковой, так как обвинение несостоятельное и противозаконное. Суд сменил меру пресечения с домашнего ареста на личные обязательства сроком на два месяца», — рассказал адвокат в четверг агентству «Интерфакс-Украина».

По его словам, рассмотрение дела сейчас находится на стадии исследования доказательств.

Как сообщалось, 22 июля Киевский апелляционный суд по ходатайству стороны защиты изменил меру пресечения Ефремову с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. Ефремов вышел из СИЗО утром 24 июля.

Ефремова задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины 30 июля 2016 года в аэропорту Киева. Ему также инкриминируется поддержка самопровозглашенной «ЛНР» и незаконное завладение имуществом «Луганскугля».

Он обвиняется в организации захвата здания Луганской областной государственной администрации весной 2014 года, в пособничестве при захвате здания Управления Службы безопасности Украины в Луганской области, совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины.

Ему также вменяется организационное и другое содействие созданию и деятельности террористической организации «Луганская народная республика» и государственная измена.

Дело по обвинению Ефремова слушается в Старобельском районном суде Луганской области.