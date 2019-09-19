Гончарук обещает уже через год кредиты под 11-12%

Если властям удастся сделать ряд запланированных шагов, то удешевление кредитов до 11-12% станет реальным уже летом 2020 года.

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук сказал во время выступления на конференции по реформе управления земельными отношениями «Земля как фактор развития украинского села», сообщает Укринформ.

«Я рассчитываю на то, что следующим летом-осенью кредитование в гривне на тот момент будет 11-12%. Доступное кредитование. Мы понимаем, как это сделать», — сказал Гончарук.

По его словам, власть четко должна осознавать, что активное состояние земельной реформы в дальнейшем даст толчок росту экономики на уровне не менее 2%.