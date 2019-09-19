Гончарук обещает уже через год кредиты под 11-12%

Если властям удастся сделать ряд запланированных шагов, то удешевление кредитов до 11-12% станет реальным уже летом 2020 года.
Об этом премьер-министр Алексей Гончарук сказал во время выступления на конференции по реформе управления земельными отношениями «Земля как фактор развития украинского села», сообщает Укринформ.
«Я рассчитываю на то, что следующим летом-осенью кредитование в гривне на тот момент будет 11-12%. Доступное кредитование. Мы понимаем, как это сделать», — сказал Гончарук.
По его словам, власть четко должна осознавать, что активное состояние земельной реформы в дальнейшем даст толчок росту экономики на уровне не менее 2%.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016