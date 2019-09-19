Бывший глава представительства ЕБРР в Украине подал иск к НБУ

Экс-глава представительства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Украине Шевки Аджунер подал иск в Окружной административный суд города Киева к Национальному банку Украины (НБУ).
Как сообщила пресс-служба суда, среди требований иска — признать противоправным и отменить решение комитета НБУ по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем, которым было отказано Аджунеру в согласовании на должность председателя наблюдательного совета Ощадбанка (Киев).
Аджунер считает указанное решение предвзятым, незаконным и таким, которое принято регулятором с превышением полномочий, отмечается в сообщении.
В настоящее время решается вопрос об открытии производства по делу.
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