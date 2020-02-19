Бывший глава представительства ЕБРР выиграл суд у Нацбанка

Окружной админсуд Киева признал противоправным и отменил решение об отказе экс-главе представительства ЕБРР Шевки Аджунеру в согласовании на должность главы Набсовети Ощадбанка Украины.
Об этом сообщает пресс-служба суда.
«Окружной административный суд города Киева признал противоправным и отменил решение Комитета по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем Национального банка Украины, которым было отказано Шевки Аджунеру в согласовании на должность Председателя Наблюдательного совета Ощадбанка Украины. Соответствующее решение по делу по иску Шевки Аджунера к Национальному банку Украины ОАСК вынес 18 февраля 2020 года», — говорится в сообщении.
Как отмечается, в ходе исследования обстоятельств дела суд установил, что НБУ вышел за рамки своих полномочий не только в процедуре согласования на должность, но и во время самой проверки на соответствие истца квалификационным требованиям, оценивая не квалификационные требования, а исполнение должностных обязанностей председателя Наблюдательного совета АО «Ощадбанк».
В суде сообщают, что решение вступает в законную силу в соответствии со ст. 255 Кодекса административного судопроизводства Украины и может быть обжаловано в суд апелляционной инстанции в порядке и в сроки, установленные статьями 293, 295 — 297 Кодекса административного судопроизводства Украины.
Как сообщалось, бывший глава представительства Европейского банка реконструкции и развития в Украине Шевки Аджунер подавал иск к Национальному банку Украины из-за отказа в согласовании на должность председателя Наблюдательного совета Ощадбанка.
В частности, Аджунер просил суд признать противоправным и отменить решение Комитета НБУ по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем, которым ему было отказано в согласовании на должность председателя Наблюдательного совета Ощадбанка Украины.
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