Google инвестирует в возобновляемую энергию

Компания Google осуществила крупнейшее в своей истории вложение по приобретению возобновляемой энергии для своих глобальных операций. Об этом глава Google Сундар Пичаи сообщил в пятницу в Хельсинки на пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Антти Ринне, передает ТАСС.

«С 2017 года мы достигли того, что 100% наших глобальных операций осуществляются за счет возобновляемой энергии. На этой неделе мы сделали самую большую покупку возобновляемой энергии в нашей истории, почти половина которой будет производиться в Европе через запуск 10 новых энергетических проектов. Следствием заключенных соглашений станут инвестиции в размере свыше миллиарда евро в новую энергетическую инфраструктуру в ЕС», - сказал Пичаи.

По его словам, речь идет об одном проекте в Бельгии, пяти — в Дании, двух — в Швеции и еще двух — в Финляндии. «Здесь, в Финляндии, это два проекта в сфере ветряной энергетики, они дадут энергию в объеме 255 МВт. Это более чем вдвое увеличит объем используемой нами возобновляемой энергии в этой стране», — отметил он.

Ранее глава Google написал в своем блоге, что всего компания заключит 18 новых соглашений по всему миру, речь идет об объеме возобновляемой ветряной и солнечной энергии в размере 1,6 тыс. МВт.

Пичаи сообщил также, что в следующие два года компания инвестирует €3 млрд в расширение своих дата-центров в Европе. Это, по его словам, повысит инвестиции компании в европейскую интернет-инфраструктуру до €15 млрд с 2007 года.

При этом Google направит €600 млн в 2020 на расширение дата-центра в Хамине. Общие инвестиции в него составят, таким образом, €2 млрд с 2009 года, что принесет региону 4,3 тыс. рабочих мест в год.