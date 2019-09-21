Зеленский подписал указ о реформах в экономике

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 713/2019 о неотложных мерах по обеспечению экономического роста, стимулированию развития регионов и предотвращению коррупции.
Об этом сообщается на сайте президента.
С целью ускорения экономического развития, дальнейшей децентрализации власти и предотвращения коррупции Кабинету министров поручено обеспечить разработку и внести на рассмотрение Верховной Рады до 1 октября 2019 года законопроекты:
До 1 января 2020 года Кабмин должен разработать и внести в парламент законопроекты:
Также правительству поручено предусмотреть во время доработки проекта закона о Государственном бюджете Украины на 2020 год в соответствии с обоснованными потребностями средства на осуществление мероприятий, направленных на стимулирование экономического роста, повышение социальных стандартов, развитие горных территорий украинских Карпат, а также увеличение объема средств Государственного фонда регионального развития.
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