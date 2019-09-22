Российский министр заявил, что «экстремистов на Украине все равно придется останавливать»

Министр обороны РФ Сергей Шойгу убежден, что Россия и Украина будут жить в мире и добрососедстве, но «экстремистов на Украине все равно придется останавливать».

«Украинцы — братский народ... И я абсолютно убежден, что с украинским народом мы будем жить в мире и добрососедстве. Время для этого, я уверен, придет», — сказал Шойгу в интервью газете «Московский комсомолец», опубликованном в воскресенье на сайте издания.

Он рассказал, что его родственники по линии мамы — из Украины, там же похоронен дед, а сам Шойгу был там крещен.

Говоря об угрозах украинских радикальных политиков «въехать в Москву на танковой броне», министр обороны РФ заявил, что «у украинского народа и у украинской власти хватит воли, сил и возможностей остудить те горячие головы, которые призывают к подобной глупости и сумасшедшему сюжету». «Когда-то экстремистов на Украине все равно придется останавливать. Жаль только, что это не было сделано раньше», — добавил он.