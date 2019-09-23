В Греции задержали сирийцев, выдававших себя за волейбольную команду из Украины

Греческая полиция задержала десять сирийских мигрантов, которые под видом волейбольной команды из Украины пытались нелегально вылететь из страны.
Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Ekathimerini.
Мигрантов задержали в аэропорту Афин в воскресенье после того, как полиция установила, что украинские паспорта, которые они предъявили, были известны как украденные или утерянные.
Мужчины были одеты в одинаковую спортивную форму и имели при себе одинаковые спортивные сумки. Кроме того, у них были две волейбольных мяча, сообщила полиция.
После допроса полиция установила, что мужчины на самом деле не являются волейбольной командой.
Их задержали и отправили в следственный магистрат, где им будет предъявлено обвинение в попытке незаконного выезда из страны с помощью похищенных или утерянных проездных документов.
Полиция заявила, что мужчины планировали попасть в другую страну Евросоюза. СМИ сообщают, что сирийцы планировали добраться до Цюриха.
Мигранты, которые бегут из конфликтных стран Ближнего Востока и Северной Африки, часто прибывают в Грецию, чтобы оттуда попасть в другие страны Европы.
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