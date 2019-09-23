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У Зеленского хотят подписать аналог Будапештского меморандума

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У Зеленского хотят подписать аналог Будапештского меморандума

В команде президента Украины Владимира Зеленского рассматривают и поднимают на различных переговорах идею о подписании масштабного международного договора с участием ведущих мировых держав, чтобы закрепить «на столетия» суверенитет и территориальную целостность Украины, чего не обеспечил в свое время Будапештский меморандум, сообщил помощник Зеленского Андрей Ермак.

«У нас есть идея — сейчас я говорю об этом впервые — которая теперь звучит в переговорах, чтобы урегулирование ситуации закончилось подписанием масштабного международного договора, в котором бы приняли участие все самые крупные игроки — Соединенные Штаты, Великобритания, Германия, Франция, Китай, которые зафиксировали бы на годы, а лучше на столетия, наш суверенитет, территориальную целостность», — сказал он в интервью «Левому берегу».

Ермак указал, что поскольку у Украины уже есть опыт неработающих документов и гарантий, под которые Украина сделала серьёзные шаги, начиная с момента обретения независимости, то он считает, что как «один из элементов гарантии в Украине должны появиться штаб-квартиры международных организаций».

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Говоря о возможности присоединения США к переговорам в «нормандском формате», Ермак отметил, что президент Зеленский уже озвучил четкую стратегию, что пока есть переговоры в Минске и «нормандский» формат, и Украина сделает всё, чтобы двигаться в этих рамках.

«Если на каком-то этапе мы поймём, что „нормандский“ формат не работает, будем искать другие форматы», — добавил он.

Будапештский меморандум, Владимир Зеленский, отношения с Россией, Андрей Ермак
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Комментарии (1)
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Самвел Питерский
Самвел Питерский 51 минута назад

Я так понимаю-предлагают закрепить границы Украины на сегодняшний день-без Крыма и части восточных областей? Не разбазаривайте казенные территории!

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