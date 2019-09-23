Войти
Зеленский предложил украинцам жаловаться на коррупцию по телефону
инициатива
Зеленский предложил украинцам жаловаться на коррупцию по телефону
Глава МИД отрицает, что Трамп давил на Зеленского
дружба народов
Глава МИД отрицает, что Трамп давил на Зеленского

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

Гончарук пообещал еженедельно радовать граждан своими видеоблогами

180
Гончарук пообещал еженедельно радовать граждан своими видеоблогами

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что отныне будет вести еженедельные видеоблоги о деятельности его правительства.

«Друзья, пока еще есть часок до конца этой сложной и насыщенной недели, хочу показать свой первый в жизни видеблог #ЧашкаПремьера», — сообщил он на своей странице в Facebook, опубликовав первый выпуск.

В нем Гончарук напомнил, что Кабмин на минувшей неделе подал в Верховную Раду проект госбюджета на 2020 год и утвердил модель разделения компании «Нафтогаз Украины», запустил Министерство цифровой трансформации, назначил нового главу Фонда госимущества.

В заключение премьер пообещал записывать небольшие видеоролики каждое воскресенье. В них он намерен рассказывать, что произошло в политике за неделю.

Читайте также: У Зеленского признались, что не смогут снизить налоги

Напомним, что первый день своей работы на посту главы кабинета Алексей Гончарук также отметил записью видеоролика. 1 сентября он опубликовал видео, в котором катался на самокате по коридорам кабинета министров. По его словам, в здании правительства Украины много этажей и кабинетов, работают тысячи людей, а коридоры «такие длинные, что, порой, можно пользоваться самокатом».

Алексей Гончарук
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 23 сентября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Может ли Украина продолжать наращивать экспорт сельхозпродукции

Украина уверенно реализует свое «сравнительное преимущество» в производстве сельскохозяйственной продукции. Для продолжения успехов в этом необходимо оценить мировые тенденции. Какие мировые тенденции развития экспортного сельскохозяйственного производства, могут повлиять на украинский агросектор в будущем? Что нам надо знать о будущем, чтобы сохранить положительную динамику экспорта сельхозпродукции?
Сет Годин
Сет Годин
маркетолог

Два типа системных рисков

В большинстве случаев то, что система «не работает» - не катастрофа. Если тостер не работает, это не такая уж большая проблема. Вы можете сделать тост через несколько дней, а пока есть мягкий хлеб. С другой стороны, если вы отправляетесь на Марс, то скорее всего будете рады нескольким дополнительным баллонам с кислородом, даже если стоимость их доставки будет достаточно высока.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О конкуренции, ценах и стремлении к идеалу

Теории свободного рынка основаны на существовании совершенной конкуренции, требующей, помимо прочего, отсутствия барьеров для входа и выхода с рынка, а также равный и полный доступ всех участников рынка к информации, (чего любой производитель и торговец всячески избегает). Но поскольку условия для совершенной конкуренции являются уж очень строгими, то рынков с совершенной конкуренцией может не существовать вообще.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016