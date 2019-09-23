Гончарук пообещал еженедельно радовать граждан своими видеоблогами

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что отныне будет вести еженедельные видеоблоги о деятельности его правительства.
«Друзья, пока еще есть часок до конца этой сложной и насыщенной недели, хочу показать свой первый в жизни видеблог #ЧашкаПремьера», — сообщил он на своей странице в Facebook, опубликовав первый выпуск.
В нем Гончарук напомнил, что Кабмин на минувшей неделе подал в Верховную Раду проект госбюджета на 2020 год и утвердил модель разделения компании «Нафтогаз Украины», запустил Министерство цифровой трансформации, назначил нового главу Фонда госимущества.
В заключение премьер пообещал записывать небольшие видеоролики каждое воскресенье. В них он намерен рассказывать, что произошло в политике за неделю.
Напомним, что первый день своей работы на посту главы кабинета Алексей Гончарук также отметил записью видеоролика. 1 сентября он опубликовал видео, в котором катался на самокате по коридорам кабинета министров. По его словам, в здании правительства Украины много этажей и кабинетов, работают тысячи людей, а коридоры «такие длинные, что, порой, можно пользоваться самокатом».
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016