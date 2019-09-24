Премьер Италии пообещал Зеленскому не снимать санкции с РФ

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявляет, что введенные в отношении РФ санкции не могут быть сняты до восстановления территориальной целостности Украины.

Как сообщается на официальном сайте президента Украины Владимира Зеленского во вторник, об этом глава итальянского правительства заявил в ходе встречи с главой Украинского государства на полях 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

«Во время встречи обсудили важность продолжения санкционной политики в отношении России. Премьер-министр Италии отметил, что санкции не могут быть сняты, пока не восстановлены территориальная целостность и суверенитет Украины», — говорится в сообщении.

Зеленский также предложил Конте создать совместную следственную группу для выяснения обстоятельств смерти итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли на востоке Украины.

«Был затронут вопрос осужденного в Италии гражданина Украины Виталия Маркива. Глава государства отметил, что ожидает всестороннего и объективного рассмотрения этого дела, и предложил создать совместную следственную группу для выяснения обстоятельств смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, 12 июля итальянский суд приговорил к 24 годам лишения свободы нацгвардейца Маркива, признав его виновным в содействии умышленному убийству Роккелли в 2014 году. Суд приговорил Маркива к 24 годам лишения свободы, хотя обвинение просило о 17 годах заключения. В тот же день министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что это решение суда будет обжаловано.